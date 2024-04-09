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Сегодня, 12:35

КДК рассмотрит поведение Юрана после поражения «Пари НН» от «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча с «Краснодаром» (3:4) в 23-м туре РПЛ.

«В прессе после окончания матча появились материалы, на основании которых КДК рассмотрит поведение Юрана. Тренер приглашен на заседание», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

После матча в СМИ появились видеозаписи, на которых Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

Источник: РИА «Новости»
Сергей Юран
Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Артур Григорьянц
КДК
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