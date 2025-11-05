Видео
5 ноября, 11:55

КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку

Константин Белов
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матчей 14-го тура РПЛ.

«Комитет рассмотрит поздний выход из раздевалки перед началом матча у «Пари НН» и «Балтики». Рассмотрим неподобающее поведение «Ахмата» в матче против «Балтики» — предупреждение пяти футболистов и удаление одного игрока в составе команды. Также рассмотрим удаление нападающего Георгия Мелкадзе и заявление команды об отмене красной карточки футболисту», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе.

На 59-й минуте встречи судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры. Вингер «Балтики» Ираклий Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу.

Лечи Садулаева рукой ударил Владислава Сауся по&nbsp;голове.«Балтика» — «Ахмат»: судья мог назначить пенальти и не удалять Мелкадзе
  • " 100% Инсайды "

    05.11.2025

    05.11.2025

  • hattabych

    За голо рукой хватать уже можно, поглядим можно ли на ноги наступать.

    05.11.2025

  • Alexander Kovalev

    Опять занесут из дотационного региона. Как с горлохватателем

    05.11.2025

  • Soulles2

    Согласен с каждым словом - судей пора расстреливать... В крайнем случае - пожизненный бан

    05.11.2025

  • ALEX1984

    Отменят . Карточка реально левая .

    05.11.2025

  • analytica

    Не удаление Крупнадзе надо рассматривать, а дисквалификацию обоих судей ВАР и судьи в поле. Причем пожизненную длдя всех троих. Чтобы неповадно было так судить.

    05.11.2025

  • Ехидный старикан

    Я ни разу не за Ахмат,но удаление,мягко говоря,было высосано из....телевизора.

    05.11.2025

