КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матчей 14-го тура РПЛ.

«Комитет рассмотрит поздний выход из раздевалки перед началом матча у «Пари НН» и «Балтики». Рассмотрим неподобающее поведение «Ахмата» в матче против «Балтики» — предупреждение пяти футболистов и удаление одного игрока в составе команды. Также рассмотрим удаление нападающего Георгия Мелкадзе и заявление команды об отмене красной карточки футболисту», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе.

На 59-й минуте встречи судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры. Вингер «Балтики» Ираклий Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу.