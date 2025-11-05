КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку

5 ноября, 11:55
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания по итогам матчей 14-го тура РПЛ.
«Комитет рассмотрит поздний выход из раздевалки перед началом матча у «Пари НН» и «Балтики». Рассмотрим неподобающее поведение «Ахмата» в матче против «Балтики» — предупреждение пяти футболистов и удаление одного игрока в составе команды. Также рассмотрим удаление нападающего Георгия Мелкадзе и заявление команды об отмене красной карточки футболисту», — сказал Григорьянц «СЭ».
Ранее «Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе.
На 59-й минуте встречи судья Иван Абросимов после ВАР-проверки и просмотра повторов на мониторе у поля удалил футболиста Мелкадзе за серьезное нарушение правил игры. Вингер «Балтики» Ираклий Манелов попытался в падении остановить мяч, а Мелкадзе пробросил его вперед и неумышленно наступил на ногу калининградцу.
05.11.2025
hattabych
За голо рукой хватать уже можно, поглядим можно ли на ноги наступать.
05.11.2025
Alexander Kovalev
Опять занесут из дотационного региона. Как с горлохватателем
05.11.2025
Soulles2
Согласен с каждым словом - судей пора расстреливать... В крайнем случае - пожизненный бан
05.11.2025
ALEX1984
Отменят . Карточка реально левая .
05.11.2025
analytica
Не удаление Крупнадзе надо рассматривать, а дисквалификацию обоих судей ВАР и судьи в поле. Причем пожизненную длдя всех троих. Чтобы неповадно было так судить.
05.11.2025
Ехидный старикан
Я ни разу не за Ахмат,но удаление,мягко говоря,было высосано из....телевизора.
05.11.2025