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Судейство

Сегодня, 11:10

КДК рассмотрит удаление защитника «Оренбурга» Прохина за нецензурную брань в адрес арбитра после матча с «Динамо» Махачкала

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 15-го тура РПЛ.

«После игры «Крылья Советов» — ЦСКА главный тренер гостей Марко Николич опоздал на послематчевое интервью на 5 минут. У ЦСКА задержка выхода на поле перед началом матча на 3 минуты и перед началом второго тайма на 2 минуты. Главные тренеры «Зенита» Сергей Семак, «Ахмата» Сергей Ташуев, «Рубина» Рашид Рахимов и «Краснодара» Мурад Мусаев выходили за пределы технической зоны. Рассмотрим удаление защитника «Оренбурга» Данила Прохина за нецензурную брань в адрес арбитра после матча против «Динамо» Махачкала. Футболист приглашен на заседание. И рассмотрим также неподобающее поведение команды «Оренбург» — 6 предупреждений и одно удаление», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 37 очками после 15-го тура. Далее расположились «Зенит» (36) и «Локомотив» (34).

РПЛ
Артур Григорьянц

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