КДК рассмотрит возможное неисполнение спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 25-го тура РПЛ.

«Во встрече «Оренбург» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле реабилитолога хозяев Эдема Челкезова, а также неподобающее поведение гостей — шесть предупреждений и одно удаление. Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Ташуева в матче против «Краснодара». В матче «Акрон» — «Спартак» у хозяев неподобающее поведение и удаление официального лица клуба и пять предупреждений. И рассмотрим запись в рапорте делегата матча о возможном неисполнении спортивных санкций тренера «Спартака» Ненада Сакича», — сказал Григорьянц «СЭ».

Сакич по рации давал указания во время матча «Спартака» с «Акроном» (3:2) в 25-м туре.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 55 очками после 23-го тура. Далее расположились «Зенит» (53) и «Спартак» (50).