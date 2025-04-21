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Сегодня, 11:44

КДК рассмотрит возможное неисполнение спортивных санкций тренером «Спартака» Сакичем

Константин Белов
Корреспондент
Ненад Сакич и Деян Станкович.
Фото ФК «Спартак»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 25-го тура РПЛ.

«Во встрече «Оренбург» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле реабилитолога хозяев Эдема Челкезова, а также неподобающее поведение гостей — шесть предупреждений и одно удаление. Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Ташуева в матче против «Краснодара». В матче «Акрон» — «Спартак» у хозяев неподобающее поведение и удаление официального лица клуба и пять предупреждений. И рассмотрим запись в рапорте делегата матча о возможном неисполнении спортивных санкций тренера «Спартака» Ненада Сакича», — сказал Григорьянц «СЭ».

Сакич по рации давал указания во время матча «Спартака» с «Акроном» (3:2) в 25-м туре.

Ненад Сакич.Тренер «Спартака» нарушил регламент, отбывая дисквалификацию

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 55 очками после 23-го тура. Далее расположились «Зенит» (53) и «Спартак» (50).

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Футбол
РПЛ
Артур Григорьянц
КДК
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