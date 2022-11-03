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Сегодня, 14:50

«РБ Спорт»: КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча, сообщает «РБ Спорт».

Специалиста отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Таким образом, Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.

Гогниев возглавляет «Химки» с 1 сентября нынешнего года. Под его руководством команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kdk-rfs-diskvalifitsiroval-gognieva-na-tri-matcha/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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