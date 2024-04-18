Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Рубина» Рахимова на два матча РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча за оскорбительное поведение в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно. Также штраф 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок один год с момента принятия решения», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

В перерыве матча с «Крыльями Советов» тренер «Рубина» вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться. За это Рахимов получил вторую желтую карточку.

Источник: ТАСС
Рашид Рахимов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
5
Обсудить
Читайте также
Волейболистка Гончарова назвала поведение Эбрар Каракурт безобразным
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Дркушич — о победе над «Спартаком»: «Я на сто процентов счастлив»
Нападающий «Сочи» Кордова назвал «Спартак» сильной командой: «Очень их уважаем»
Нападающий «Сочи» Кордова рассказал, как достичь такой же посещаемости стадиона, как у «Спартака»
Семин: «Конечно, Дзюба помог «Локо». А что будет дальше — судить не берусь»
Семин: «Кержаков сначала вынес мяч, а уже потом попал по голове игроку «Краснодара»
Семин — о матче «Краснодар» — «Зенит»: «Хозяева перегорели? А кого это волнует?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Зазулин: «Джикия — это проблема для «Спартака»

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч за отказ игроков от интервью после матча с «Сочи»