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Сегодня, 11:17

КДК РФС накажет ЦСКА за кричалку фанатов в адрес «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
Болельщики ЦСКА на матче с &amp;quot;Зенитом&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет на очередном заседании 19 сентября рассмотрит поведение фанатов ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Болельщики армейцев во время игры скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».

«На заседании рассмотрим массовое скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Зенита». На 80-й минуте у Марко Николича был выход за пределы технической зоны с выходом на поле, это его пятое нарушение в сезоне»,сказал Григорьянц «СЭ».

Первыми кричалку проскандировали болельщики «Факела» в матче с «Зенитом» в 27-м туре РПЛ весной 2024 года. КДК РФС за это оштрафовал воронежцев на 30 тысяч рублей.

«Зенит» (20 очков) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц

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