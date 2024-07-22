КДК РФС накажет Фомина за удаление в матче с «Факелом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 1-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Локомотив» — «Акрон» рассмотрим массовое скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений. У гостей главный тренер Тедеев систематически покидал техническую зону, плюс у команды задержка выхода на поле из раздевалки на второй тайм на пять минут. У «Динамо» неподобающее поведение игроков: 5 предупреждений и одно удаление. Полузащитник хозяев Даниил Фомин удален за серьезное нарушение правил игры и приглашен на заседание. В матче «Ростов» — ЦСКА главный тренер гостей Марко Николич покидал пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

В понедельник, 22 июня состоится заключительный матч 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Рубином».