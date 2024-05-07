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Сегодня, 11:36

КДК РФС накажет Карпина по итогам матча против «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 27-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Оренбург» — «Крылья Советов» рассмотрим поздний выход команды хозяев из раздевалки (задержались на две минуты. После игры «Динамо» — «Сочи» два представителя клубного СМИ хозяев сразу же вышли на поле, не дожидаясь конца двухминутной паузы. По матчу «Пари НН» — «Спартак» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Саши Ивича и поздний выход гостей из раздевалки (опоздание на две минуты) перед началом встречи. И рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров Игоря Черевченко («Факел»), Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов») (это его четырнадцатое нарушение в сезоне) и Рашида Рахимова («Рубин») — тринадцатое нарушение», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК на ближайшем заседании рассмотрит высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича во время флэш-интервью после матча 27-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). Специалист назвал судейство в игре позорным.

После 27 туров чемпионата России-2023/24 первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» с 50 очками занимает вторую строчку, «Динамо», у которого также 50 очков, уступает «быкам» по дополнительным показателям и идет третьим.

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