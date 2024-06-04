КДК РФС накажет «Пари НН» и «Акрон» по итогам стыковых матчей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«По первому матчу «Урал» — «Акрон» рассмотрим выход за переделы технической зоны главного тренера хозяев Виктора Гончаренко. Во второй встрече «Арсенал» — «Пари НН» было зафиксировано неоднократное покидание технической зоны тренером хозяев Александром Сторожука, тренера гостей Сашей Иличем и переводчика.

Также разберем массовое покидание технической зоны игроков и персонала «Пари НН» на 19 и 58 минутах при праздновании мячей своей команды. Кроме того, зафиксирована задержка начала второго тайма, из-за позднего выхода из раздевалки игроков «Пари НН», и никто из футболистов «Арсенала» не принял участия в перерыве во флеш-интервью.

И по ответному матчу «Акрон» — «Урал» рассмотрим неподобающее поведение хозяев: семь предупреждений, а также выход зрителей на поле после игры», — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам стыковых матчей «Пари НН» и «Акрон» сыграют в следующем сезоне РПЛ. Нижегородцы в двух матчевом противостоянии одолели «Арсенал» (1:2, 2:0), а «Акрон» — «Урал» (2:0, 1:2).