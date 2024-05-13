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Сегодня, 11:26

КДК РФС накажет «Ростов» за неподобающее поведение игроков в матче против «Рубина»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 28-го тура РПЛ.

«По матчу «Рубин» — «Ростов» рассмотрим поздний выход гостей из раздевалки перед началом игры на две минуты и неподобающее поведение команды, а именно удаление двух футболистов — защитника Эль-Аскалани и полузащитника Ивана Комарова. В игре «Балтика» — «Динамо» два представителя клубного СМИ гостей вышли на поле сразу же после финального свистка, не дожидаясь двухминутной паузы, а также массовое выбегание тренерского штаба и персонала «Динамо» на футбольное поле на 90+9-й минуте после забитого гола. И рассмотрим выход за переделы технической зоны тренера «Оренбурга» Деограсии, это его восьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
КДК
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