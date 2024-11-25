КДК РФС накажет «Спартак» по итогам 16-го тура РПЛ против «Локомотива»

Сегодня, 11:12
Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 16-го тура РПЛ.
«Рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. У «Оренбурга» в игре с «Зенитом» поздний выход из раздевалки перед началом первого тайма на 3 минуты и перед началом второго тайма на 2 минуты. И болельщики «Оренбурга» массово скандировали оскорбительные выражения. У «Ростова» была задержка выхода из раздевалки на второй тайм против ЦСКА на две минуты.
В матче «Спартак» — «Локомотив» зафиксирована задержка начала второго тайма по вине хозяев. Болельщики «Крыльев Советов» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в игре против «Ахмата». Рассмотрим выход за пределы техзоны главных тренеров «Ахмата» Сергея Ташуева, «Факела» Дмитрия Пятибратова, «Динамо» Марцела Лички, «Пари НН» Виктора Гончаренко и «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиева», — сказал Григорьянц «СЭ».
«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 16-го тура. Далее расположились «Краснодар» (38) и «Локомотив» (34).
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)