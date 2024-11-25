КДК РФС накажет «Спартак» по итогам 16-го тура РПЛ против «Локомотива»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 16-го тура РПЛ.

«Рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. У «Оренбурга» в игре с «Зенитом» поздний выход из раздевалки перед началом первого тайма на 3 минуты и перед началом второго тайма на 2 минуты. И болельщики «Оренбурга» массово скандировали оскорбительные выражения. У «Ростова» была задержка выхода из раздевалки на второй тайм против ЦСКА на две минуты.

В матче «Спартак» — «Локомотив» зафиксирована задержка начала второго тайма по вине хозяев. Болельщики «Крыльев Советов» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи в игре против «Ахмата». Рассмотрим выход за пределы техзоны главных тренеров «Ахмата» Сергея Ташуева, «Факела» Дмитрия Пятибратова, «Динамо» Марцела Лички, «Пари НН» Виктора Гончаренко и «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиева», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 16-го тура. Далее расположились «Краснодар» (38) и «Локомотив» (34).