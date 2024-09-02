КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков на матче с «Рубином»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» рассказал о повестке заседания комитета по итогам 7-го тура РПЛ.

«По матчу «Химки» — ЦСКА: главный тренер гостей Марко Николич пришел на послематчевое интервью спустя 24 минуты после окончания матча, с опозданием на 9 минут, это нарушение регламента. Николич также во время игры выходил за пределы технической зоны, четвертое нарушение в сезоне.

В матче «Спартак» — «Рубин» болельщики хозяев массово скандировали оскорбительные выражения. Еще главный тренер Деян Станкович, третье нарушение в сезоне, и Рашид Рахимов, шестое нарушение в сезоне, выходили за пределы техзоны. Тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев систематический выходил из техзоны, первое нарушение в сезоне. За пределы технической зоны также выходил тренер «Краснодара» Мурад Мусаев», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 7-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Краснодар» располагается на втором месте (15), «Локомотив» замыкает тройку (15).