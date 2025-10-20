КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Ростова»

20 октября, 10:56
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 12-го тура РПЛ.
«Крылья Советов» — «Оренбург»:
— Задержка выхода команды гостей из раздевалки на 4 минуты перед началом матча и на 2 минуты перед началом второго тайма.
«Спартак» — «Ростов»:
— Рассмотрим неподобающее поведение гостей — предупреждений 6 футболистов и одного официального лица в составе одной команды. И болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»:
— Задержка выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом матча. И болельщики «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У «Краснодара» задержка выхода на поле на 2,5 минуты перед началом матча.
«Локомотив» — ЦСКА:
— Систематический выход за пределы техзоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито.
«Сочи» — «Зенит»:
— Задержка выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма.
«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 26 очками после 12-го тура. Далее расположились «Краснодар» (26) и ЦСКА (24).
