КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Ростова»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 12-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» — «Оренбург»:

— Задержка выхода команды гостей из раздевалки на 4 минуты перед началом матча и на 2 минуты перед началом второго тайма.

«Спартак» — «Ростов»:

— Рассмотрим неподобающее поведение гостей — предупреждений 6 футболистов и одного официального лица в составе одной команды. И болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»:

— Задержка выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом матча. И болельщики «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У «Краснодара» задержка выхода на поле на 2,5 минуты перед началом матча.

«Локомотив» — ЦСКА:

— Систематический выход за пределы техзоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито.

«Сочи» — «Зенит»:

— Задержка выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма.

«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 26 очками после 12-го тура. Далее расположились «Краснодар» (26) и ЦСКА (24).