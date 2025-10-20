Видео
20 октября, 10:56

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Ростова»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 12-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» — «Оренбург»:

— Задержка выхода команды гостей из раздевалки на 4 минуты перед началом матча и на 2 минуты перед началом второго тайма.

«Спартак» — «Ростов»:

— Рассмотрим неподобающее поведение гостей — предупреждений 6 футболистов и одного официального лица в составе одной команды. И болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар»:

— Задержка выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом матча. И болельщики «Динамо» Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. У «Краснодара» задержка выхода на поле на 2,5 минуты перед началом матча.

«Локомотив» — ЦСКА:

— Систематический выход за пределы техзоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Манеля Эспосито.

«Сочи» — «Зенит»:

— Задержка выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма.

«Локомотив» лидирует в таблице РПЛ с 26 очками после 12-го тура. Далее расположились «Краснодар» (26) и ЦСКА (24).

15

  • Ю.Ю.

    Ну вот, свинячье нутро переключилось на родных. Ничего удивительного. Иди наглаживай тряпки, которыми размахивал в Ярославле и Казани, тварь фа шист ская.

    21.10.2025

  • НВ

    я тебе уже говорил, свинья тебя родила... а не должна была, ибо ты не должен быть, именно БЫТЬ, т.к редкостная мр а з ота

    21.10.2025

  • oleg ves

    КДК собирает себе на новогодние каникулы

    20.10.2025

  • Ю.Ю.

    Хренасе! Свинья по-человечески заговорила. Чудны дела твои...

    20.10.2025

  • НВ

    хрюкнул, полегчало?

    20.10.2025

  • Ю.Ю.

    Да мне, Жучка, обидно за интеллигентное красно-белое сообщество. Никогда такого не было и вот тебе...

    20.10.2025

  • Питерский пёс

    Юля тебе то что?

    20.10.2025

  • zg

    О,исправился,корреспондент!))))Маладэц!)

    20.10.2025

  • Ю.Ю.

    КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Ростова» ----------------------- Вы там рехнулись? Они же практически святые! Никто и никогда не слышал от них ни одного некультурного слова.

    20.10.2025

  • Питерский пёс

    Главное Спартак в заголовке

    20.10.2025

  • sdf_1

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам 12-го тура РПЛ. ----------------- КДК может срубить в районе миллиона. А может и полтора. Чудо-работа. Знай, штрафуй направо и налево по лично тобой установленным расценкам. И никакой ответственности за потраченные деньги, полученные от штрафов. Это круче любой синекуры

    20.10.2025

  • Saypin

    Подобающее)))))

    20.10.2025

  • Gordon

    Опять поведение болельщиков... Аусвайс не справляется! Ввести дополнительный аусвайс для тех, у кого уже есть! И ещё один для тех, у кого есть дополнительный! Ещё обязательно дактилоскопию, тест Роршаха и медкомиссию! А лучше вообще никого не пускать! Чтобы наверняка. А то ишь!

    20.10.2025

  • zg

    — Рассмотрим подобающее поведение гостей-ПОДОБАЮЩЕЕ?!:rofl::rofl::rofl:

    20.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
