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Сегодня, 11:44

КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче против «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Болельщики красно-белых во время матча кричали «Зенит» — позор российского футбола!»

 

«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 6-го тура «Зенита» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. У «Спартака» 11 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
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