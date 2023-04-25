КДК РФС не будет рассматривать оскорбительное поведение болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке предстоящего заседания комитета по матчу 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (4:3).

«Рассмотрим только одно нарушение регламента в этом матче — задержку выхода команд из раздевалок. Поведение болельщиков «Спартака»? В рапорте делегата написано, что официальные лица матча не слышали этих выкриков. Это рассматриваться не будет», — сказал Григорьянц «СЭ».

После завершения матча «Спартак» — «Краснодар» вратарь гостей Матвей Сафонов возмутился поведением зрителей. По его словам, когда игроки «быков» подошли к своим болельщикам, фанаты красно-белых стали кричать: «Иди на ***, «Краснодар».