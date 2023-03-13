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Сегодня, 12:15

КДК РФС не будет рассматривать поведение Абаскаля после свистка в матче с «Факелом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля после завершения матча 19-го тура чемпионата России против «Факела» (3:2).

Главный тренер красно-белых по завершению матча попытался подойти к арбитру Владиславу Безбородову, однако игроки московской команды остановили Абаскаля.

«В данном случае ни в протоколе, ни в раппорте это не указано как дисциплинарное нарушение. Рассмотрения не будет? Да, не было дисциплинарного нарушения», — сказал Григорьянц «СЭ».

Безбородов не засчитал гол нападающего «Спартака» Александра Соболева и назначил пенальти в ворота московского клуба.

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
19
41
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