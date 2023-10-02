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Судейство

Сегодня, 11:11

КДК не будет рассматривать резкие слова президента «Урала» в адрес Галимова после матча с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет рассматривать поведение президента «Урала» Григория Иванова после матча 10-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Данное высказывание не входит в юрисдикцию КДК РФС, потому что это было не на территории стадиона», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщал, что Иванову грозит 3 месяца дисквалификации.

В первом тайме матча Галимов назначил спорный пенальти в ворота «Урала», который позволил «Ростову» отыграть один мяч. Во втором тайме судья удалил полузащитника Андрея Егорычева, расценив действия игрока, как фол «последней надежды».

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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