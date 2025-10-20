Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

20 октября, 10:51

КДК РФС не будет рассматривать удаление Джику в матче с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рассмотрении на заседании эпизода с удалением защитника «Спартака» Александера Джику в матче 12-го тура против «Ростова» (1:1).

«КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Джику. Он был удален за лишение явной возможности забить гол — это автоматическая дисквалификация», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

16

  • Dmitriy Nekrasov

    Если подходить формально, то да. От этого смысл сказанного не меняется.

    20.10.2025

  • Горын

    Одинаковых эпизодов не бывает. Похожих - да, одинаковых - нет.

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мы все запутались уже давно, ибо нет компетентных и авторитетных людей, кто мог бы этот балаган прекратить.

    20.10.2025

  • Dominga

    Я тогда совсем запутался :grinning: Вот в предыдущем туре в дерби ЦСКА-Спартак игрок ЦСКА выбегает из штрафной. Непонятно где и уж точно недостаточно сильно его цепляет Жедсон. Ставят пеналь. А тут Ливай наоборот вбегает в штрафную, получает акцентированно в голову - и пеналя нет.

    20.10.2025

  • Serge Pol

    Иди на свои болота повой.

    20.10.2025

  • Serge Pol

    Ты,Миша,ни правил не знаешь,ни в футбол,видимо,никогда не играл.Удаление полагается"за лишение явной возможности забить гол".Покажи ка нам явную возможность забить гол Голенкову,если Ву догонял его за два-три шага,плюс набегал Умяров.Поэтому,там и близко не было ЯВНОЙ возможности забить.

    20.10.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ты уже в каждой теме пытаешься этими словами отметиться. Как тупой пёсик, стремящийся каждый угол обоссать.

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А зачем? У Ливая же не было явной возможности, да и контакт ноги с Ливаем был недостаточно сильным))))

    20.10.2025

  • Dominga

    А удар Сако в голову Ливаю в штрафной рассмотрится?

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я согласен с тем, что это не была лучшая наша игра 100%. Я лишь сравниваю два одинаковых эпизода, которые произошли непосредственно в двух смежных турах. Там - жёлтая, а здесь -красная. Где правильно?

    20.10.2025

  • Михаил 888

    По прошлому туру не помню -но судья имел право показывать красную,насколько он прав это уже зависит от того кто за кого болеет.Ну давайте честно это была не лучшая игра Спартака даже если бы не было удаления.Поищите причины такой игры внутри команды ,а не ищите заговор.

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Чистая желтая. Туром ранее - точно такой же фол на Угальде во втором тайме в матче с ЦСКА. Факт.

    20.10.2025

  • Михаил 888

    Больщики Спартака будте обьяктивны -нарушение было и карточка показана по правилам.Кто виноват Джику что упустил позицию ,сам и виноват.

    20.10.2025

  • Friend of Misery

    Этот стон у нас хрюком зовётся...

    20.10.2025

  • Tito88

    100%

    20.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Голенкову нужно было бы ещё минимум метров 30 добежать, чтобы иметь "явную возможность". У нас судят некомпетентные люди, которые видимо сами не играли в футбол, и некомпетентные люди их же оправдывают.

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Спартак (Москва)
    Александер Джику
    Артур Григорьянц
    Читайте также
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя