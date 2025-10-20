КДК РФС не будет рассматривать удаление Джику в матче с «Ростовом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о рассмотрении на заседании эпизода с удалением защитника «Спартака» Александера Джику в матче 12-го тура против «Ростова» (1:1). «КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Спартака» Джику. Он был удален за лишение явной возможности забить гол — это автоматическая дисквалификация», — сказал Григорьянц «СЭ». «Спартак» после 12-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Ростов» набрал 14 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Dmitriy Nekrasov Если подходить формально, то да. От этого смысл сказанного не меняется. 20.10.2025

Горын Одинаковых эпизодов не бывает. Похожих - да, одинаковых - нет. 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov Мы все запутались уже давно, ибо нет компетентных и авторитетных людей, кто мог бы этот балаган прекратить. 20.10.2025

Dominga Я тогда совсем запутался :grinning: Вот в предыдущем туре в дерби ЦСКА-Спартак игрок ЦСКА выбегает из штрафной. Непонятно где и уж точно недостаточно сильно его цепляет Жедсон. Ставят пеналь. А тут Ливай наоборот вбегает в штрафную, получает акцентированно в голову - и пеналя нет. 20.10.2025

Serge Pol Иди на свои болота повой. 20.10.2025

Serge Pol Ты,Миша,ни правил не знаешь,ни в футбол,видимо,никогда не играл.Удаление полагается"за лишение явной возможности забить гол".Покажи ка нам явную возможность забить гол Голенкову,если Ву догонял его за два-три шага,плюс набегал Умяров.Поэтому,там и близко не было ЯВНОЙ возможности забить. 20.10.2025

Береги руку, Сеня! Ты уже в каждой теме пытаешься этими словами отметиться. Как тупой пёсик, стремящийся каждый угол обоссать. 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov А зачем? У Ливая же не было явной возможности, да и контакт ноги с Ливаем был недостаточно сильным)))) 20.10.2025

Dominga А удар Сако в голову Ливаю в штрафной рассмотрится? 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov Я согласен с тем, что это не была лучшая наша игра 100%. Я лишь сравниваю два одинаковых эпизода, которые произошли непосредственно в двух смежных турах. Там - жёлтая, а здесь -красная. Где правильно? 20.10.2025

Михаил 888 По прошлому туру не помню -но судья имел право показывать красную,насколько он прав это уже зависит от того кто за кого болеет.Ну давайте честно это была не лучшая игра Спартака даже если бы не было удаления.Поищите причины такой игры внутри команды ,а не ищите заговор. 20.10.2025

Dmitriy Nekrasov Чистая желтая. Туром ранее - точно такой же фол на Угальде во втором тайме в матче с ЦСКА. Факт. 20.10.2025

Михаил 888 Больщики Спартака будте обьяктивны -нарушение было и карточка показана по правилам.Кто виноват Джику что упустил позицию ,сам и виноват. 20.10.2025

Friend of Misery Этот стон у нас хрюком зовётся... 20.10.2025

Tito88 100% 20.10.2025