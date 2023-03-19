КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Локомотива» Смольникова в матче с «Краснодаром»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет рассматривать удаление защитника «Локомотива» Игоря Смольникова в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:2).

«Две желтые карточки влекут за собой автоматическую дисквалификацию. Рассмотрение КДК РФС в данном случае не требуется. Мы рассматриваем только прямые красные», — сказал Григорьянц «СЭ».

Смольников получил вторую желтую карточку на 72-й минуте встречи с «Краснодаром» после единоборства с полузащитником «быков» Кади Боржесом. Защитник «Локомотива» пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Пари НН».