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Сегодня, 12:20

КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Локомотива» Смольникова в матче с «Краснодаром»

Артем Бухаев
Корреспондент
Игорь Смольников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил «СЭ», что комитет не будет рассматривать удаление защитника «Локомотива» Игоря Смольникова в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:2).

«Две желтые карточки влекут за собой автоматическую дисквалификацию. Рассмотрение КДК РФС в данном случае не требуется. Мы рассматриваем только прямые красные», — сказал Григорьянц «СЭ».

Смольников получил вторую желтую карточку на 72-й минуте встречи с «Краснодаром» после единоборства с полузащитником «быков» Кади Боржесом. Защитник «Локомотива» пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Пари НН».

Эпизод матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Локомотив» — «Краснодар»: Левников ошибочно удалил Смольникова

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Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
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