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Сегодня, 14:57

КДК РФС не стал наказывать Галактионова за нарушение условий дисквалификации

Алина Савинова
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в отношении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова не будут применять санкции за несоблюдение условий дисквалификации в связи с отсутствием факта нарушения.

«Сегодня в заседании приняли участие главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, тренеры Олег Левин и Андрей Анкудимов. Мы рассмотрели объяснения всех сторон, материалы, объяснение полузащитник Сергея Пиняева, который не смог принять участие в заседании. Его вызвали, так как в своем интервью он предположил, что Галактионов общался с тренерским штабом во время матча. КДК РФС принял решение не применять спортивные санкции к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего Галактионова на две игры за нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. После победы железнодорожников над «Зенитом» (3:1) в 17-м туре Григорьянц заявил, что комитет проверит, общался ли главный тренер «Локомотива» с помощником Олегом Левиным во время игры, так как это является нарушением условий дисквалификации.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19525731
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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