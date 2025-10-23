КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 12-го тура РПЛ. Игра состоялась 18 октября и завершилась вничью — 1:1.

«Спартак» оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений в адрес судьи. «Ростов» за неподобающее поведение команды оштрафован на 100 тысяч», — цитирует РИА «Новости» главу комитета Артура Григорьянца.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает 6-е место в таблице. В 13-м туре красно-белые сыграют дома с «Оренбургом» 25 октября.

«Ростов» (14) идет на 11-й строчке. В 13-м туре команда сыграет дома с махачкалинским «Динамо» 25 октября.