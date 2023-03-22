КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Оренбургом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение регламента соревнований, поздний выход из раздевалки перед первым и вторым таймом матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оштрафован на 10 тысяч рублей.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов получил штраф 20 тысяч рублей за выход из технической зоны в матче против «Сочи» (3:0). «Сочи» оштрафован на 10 тысяч рублей за неподобающее поведение, нападающий Георгий Мелкадзе был удален с поля.

«Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей — 5 предупреждений у игроков и у одного официального лица. Полузащитник грознецев Артем Тимофеев был удален.