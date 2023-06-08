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Сегодня, 15:05

КДК РФС оштрафовал Рошу за интервью, в котором тот назвал Соболева клоуном

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Виллиан Роша, Александр Соболев и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил оштрафовать защитника ЦСКА Виллиана Рошу на 50 тысяч рублей за интервью, в котором футболист назвал нападающего «Спартака» Александра Соболева клоуном.

После игры между армейцами и красно-белыми, которая состоялась 21 мая, Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева клоуном и нехорошим человеком.

— Мы возбудили дело по интервью Роше СМИ, — передает слова Григорьянца корреспондент «СЭ» Валерия Яшвили. — Мы отложили вопрос и направили письмо в Бразилию в университет Сан-Паулу на кафедру спортивного права, чтобы нам дали заключение по высказыванию Роши. Футболист не смог принять участия в заседании, но оно было не необходимо. Мы получили заключение от специалиста по спортивному праву, доктора наук института Сан-Паулу по вопросам спортивного права и лингвистики.

«Спартак» тоже представил дополнительные документы, мы приняли во внимание, но это сторона процесса. В основном руководствовались заключением из Бразилии. Мы задавали вопрос, использовал ли Роша слово «клоун». В заключении написано, что да, использовал. Но в заключении объяснили, что это не оскорбление, а оценка намерения спортсмена при совершении странных жестов во время игры.

Когда мы рассматривали спор Федотова и Абаскаля, то там один тренер называл другого клоуном. Есть объект и субъект дела. В данном случае слово «клоун» было использовано в другом контексте. То есть «для меня его поведение сравнимо с клоуном». При этом в заключении написано, что выражение, возможно, было грубым и оценочным. Мы посчитали, что в данной ситуации публичный человек Роша не должен как спортсмен высказывать такие мысли. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 тысяч рублей.

В матче «Спартак» — ЦСКА Роша и Александр Соболев получили красные карточки за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника ЦСКА и отменил игроку красную карточку, Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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