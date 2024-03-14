КДК РФС отложил рассмотрение удаления форварда «Сочи» Кордовы

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что рассмотрение удаления нападающего «Сочи» Серхио Кордовы отложено.

10 марта проходил матч 20-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2). Нападающий сочинцев был удален на 75-й минуте встречи за нарушение правил. Изначально главный судья Сергей Чебан показал игроку желтую карточку, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.

«11 марта КДК получил заявление от «Сочи» с просьбой отменить удаление футболиста Кордовы. Мы направили материалы в экспертно-судейскую комиссию РФС, пока не получили ее заключение по удалению. С учетом того, что на следующей неделе не будет матчей, у КДК РФС есть время, мы попросили ЭСК РФС предоставить заключение к следующему заседанию 21 марта. Поэтому этот вопрос был перенесен на следующее заседание», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. «Сочи» идет последним с 13 очками.

Кордова провел за сочинцев 2 матча, в которых не отметился голевыми действиями.