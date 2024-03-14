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14 марта, 15:12

КДК РФС отложил рассмотрение удаления форварда «Сочи» Кордовы

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что рассмотрение удаления нападающего «Сочи» Серхио Кордовы отложено.

10 марта проходил матч 20-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2). Нападающий сочинцев был удален на 75-й минуте встречи за нарушение правил. Изначально главный судья Сергей Чебан показал игроку желтую карточку, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.

«11 марта КДК получил заявление от «Сочи» с просьбой отменить удаление футболиста Кордовы. Мы направили материалы в экспертно-судейскую комиссию РФС, пока не получили ее заключение по удалению. С учетом того, что на следующей неделе не будет матчей, у КДК РФС есть время, мы попросили ЭСК РФС предоставить заключение к следующему заседанию 21 марта. Поэтому этот вопрос был перенесен на следующее заседание», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Арбитр Сергей Чебан смотрит повтор. «Локомотив» — «Сочи»: Кордова удален ошибочно. Чебан вошел в историю

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. «Сочи» идет последним с 13 очками.

Кордова провел за сочинцев 2 матча, в которых не отметился голевыми действиями.

Футбол
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РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Серхио Кордова
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