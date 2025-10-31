Видео
31 октября, 11:32

КДК РФС отложил рассмотрение вопроса по «Химкам» на 7 ноября

Константин Белов
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что следующее рассмотрение вопроса по ситуации в «Химках» состоится 7 ноября.

«Вчера состоялось заседание по ФК «Химки». В заседании принял участие бывший генеральный директор Николай Оленев, также присутствовал другой бывший генеральный директор подмосковного клуба — Дмитрий Брехов. Мы заслушали Оленева. Есть ряд обстоятельств, которые нужно дополнительно исследовать. Поэтому следующее слушание по делу «Химок» состоится 7 ноября», — сказал Григорьянц «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в Премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.

