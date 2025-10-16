КДК РФС отложил рассмотрение вопроса по «Химкам» на две недели

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что рассмотрение вопроса по ситуации в «Химках» пришлось отложить на две недели. При этом на заседание не явился бывший генеральный директор клуба Николай Оленев.

— Сегодня в заседании приняли участие: Дмитрий Брехов, Ирина Родионова, Ольга Данилова. Мы приглашали арбитражного управляющего Олега Назарова. Также приглашали Николая Оленева. На заседание он не явился. Оштрафовали его на 30 тысяч рублей за неуважение к КДК. От него не поступило никакого объяснения. В прошлый раз его тоже не было, но тогда отложили заседание без санкций.

Мы отложили рассмотрение вопроса на две недели. Пригласили снова всех участников. Запросили все финансовые документы, отчеты.

Если Оленев не явится на заседание — будем решать вопрос без него.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.