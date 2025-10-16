КДК РФС отложил рассмотрение вопроса по «Химкам» на две недели

16 октября, 15:46
Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что рассмотрение вопроса по ситуации в «Химках» пришлось отложить на две недели. При этом на заседание не явился бывший генеральный директор клуба Николай Оленев.
— Сегодня в заседании приняли участие: Дмитрий Брехов, Ирина Родионова, Ольга Данилова. Мы приглашали арбитражного управляющего Олега Назарова. Также приглашали Николая Оленева. На заседание он не явился. Оштрафовали его на 30 тысяч рублей за неуважение к КДК. От него не поступило никакого объяснения. В прошлый раз его тоже не было, но тогда отложили заседание без санкций.
Мы отложили рассмотрение вопроса на две недели. Пригласили снова всех участников. Запросили все финансовые документы, отчеты.
Если Оленев не явится на заседание — будем решать вопрос без него.
В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».
9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга в размере более 448 миллионов рублей.
ViktorDiktor®
Денег от Химок не предвидится, Артурчик и Ко успокоился, теперь таки будет ,,откладывать рассмотрение,, :joy:
17.10.2025
Микола Питерский
Я чего-то не допонимаю. Причем здесь КДК? Клуб обанкротился, самоликвидиовался. Какая здесь юрисдикция КДК? Чела, который больше не имеет отношения к этой организации вызывают непонятно зачем, штрафуют непонятно за что. Глядишь послезавтра и нас начнут вызывать-штрафовать. Да и вообще у меня уже давно сформировалось мнение , что оснавная задача КДК - это поддержание на уровне, а то и рост различных нарушений и выдумывание новых. Ну чтоб побольше штрафов назначить. Чтоб членам было на что жить.
16.10.2025