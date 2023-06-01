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Сегодня, 10:28

КДК РФС получил от «Спартака» дополнительные материалы по поведению защитника ЦСКА Роши

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» подтвердил, что комитет получил дополнительные материалы от «Спартака» по выражениям защитника ЦСКА Виллиана Роши в адрес нападающего Александра Соболева. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Да, мы получили дополнительные материалы. «Спартак» сделал свою клубную экспертизу и направил ее в КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника во встрече 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

В тот же день руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует это решение.

Александр Соболев
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Виллиан Роша
КДК
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