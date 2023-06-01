КДК РФС получил от «Спартака» дополнительные материалы по поведению защитника ЦСКА Роши

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» подтвердил, что комитет получил дополнительные материалы от «Спартака» по выражениям защитника ЦСКА Виллиана Роши в адрес нападающего Александра Соболева. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Да, мы получили дополнительные материалы. «Спартак» сделал свою клубную экспертизу и направил ее в КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

24 мая КДК РФС дисквалифицировал Соболева на четыре матча за непристойный жест в адрес соперника во встрече 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

В тот же день руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил журналистам, что клуб обжалует это решение.