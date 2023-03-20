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Судейство

Сегодня, 19:20

КДК РФС получил протест от «Торпедо» по матчу с «Пари НН»

Микеле Антонов
Корреспондент
Ярослав Михайлов.
Фото ФК &quot;Пари НН&quot;
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» подтвердил получение протеста от «Торпедо» по участию игрока «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура РПЛ.

«Да, мы получили протест от «Торпедо» сегодня. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании. Приглашены представители клубов», — сказал Григорьянц «СЭ».

Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо» (1:1), так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

Ярослав Михайлов. Михайлов не имел права играть сегодня за «Пари НН». «Торпедо» присудят победу?

РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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