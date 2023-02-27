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Сегодня, 12:25

КДК РФС получил рапорт с матча «Волга» — «Зенит» для рассмотрения инцидента с выброшенным предметом

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о получении рапорта от комиссара матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«КДК РФС сегодня получил рапорт от комиссара матча «Волга» — «Зенит». Комитет изучает все материалы дела. По дате и времени проведения заседания комитет сообщит дополнительно. Будет рассматриваться эпизод с выброшенным предметом? Да. Но и не только, в рапорте есть много вопросов», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара.

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