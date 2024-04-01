КДК РФС пригласил на заседание защитника «Пари НН» Гоцука за серьезное нарушение правил игры

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 22-го тура РПЛ.

«По итогу матча «Динамо» — «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, также в перерыве матча игрок команды хозяев не пришел на обязательное флеш-интервью. В игре «Крылья Советов» — «Зенит» была зафиксирована задержка выхода на поле из раздевалки у хозяев на две минуты, у гостей на три. Такое же нарушение было зафиксировано у «Пари НН» перед матчем с «Балтикой». Еще рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера нижегородцев Сергея Юрана и удаление защитника Гоцука за серьезное нарушение правил игры, он приглашен на заседание. И по итогу матча «Локомотив» — «Краснодар» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Мурада Мусаева и неподобающее поведение хозяев — шесть желтых карточек», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 21 матча в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», имеющий в активе 41 очко, второе место у «Краснодара» — 40 очков, «Динамо» замыкает тройку с 38 очками в активе.