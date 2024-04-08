КДК РФС накажет Юрана за поведение после матча с «Краснодаром». Тренер приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

После финального свистка Юран в подтрибунном помещении нецензурно выругался в адрес судей. Этот эпизод снял на видео журналист «Известий» Алексей Фомин.

«По видеоматериалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после окончания матча с «Краснодаром». Специалист приглашен на заседание КДК РФС. Еще по матчу рассмотрим выход Юрана за пределы технической зоны и задержку выхода команды из разделки на три минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Пари НН» за 22 матча набрал 28 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.