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Сегодня, 11:12

КДК РФС накажет Юрана за поведение после матча с «Краснодаром». Тренер приглашен на заседание

Константин Белов
Корреспондент
Сергей Юран.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

После финального свистка Юран в подтрибунном помещении нецензурно выругался в адрес судей. Этот эпизод снял на видео журналист «Известий» Алексей Фомин.

«По видеоматериалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана после окончания матча с «Краснодаром». Специалист приглашен на заседание КДК РФС. Еще по матчу рассмотрим выход Юрана за пределы технической зоны и задержку выхода команды из разделки на три минуты», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Пари НН» за 22 матча набрал 28 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Сергей Юран
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