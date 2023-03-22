КДК РФС присудил «Пари НН» поражение в матче с «Торпедо»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что команде «Пари НН» присуждено техническое поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).

«Мы рассматривали протест «Торпедо» и приняли решение удовлетворить его. Клуб не обращался ни в лигу, ни в ФНЛ. Также лига не обращалась в ФНЛ. Клуб не предпринял всех мер. И игрок не сказал о том, что у него было два предупреждения. Таких действий не было предпринято. Поэтому мы удовлетворили протест», — сказал Григорьянц.

Полузащитник Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и чемпионате России. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.