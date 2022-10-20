КДК РФС привел статьи наказаний Федотова и Абаскаля за конфликт в дерби

КДК РФС привел статьи наказаний главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за конфликт в московском дерби. Оба специалиста дисквалифицированы на один матч РПЛ.

«В соответствии с частью 6 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 11 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица клуба и игрока соперника, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений — дисквалифицировать главного тренера ПФК ЦСКА (Москва) Владимира Федотова на 2 матча чемпионата России, из которых 1 матч считать реальным, а 1 матч условным и оштрафовать его на 50 000 рублей.

Установить для главного тренера ПФК ЦСКА (Москва) Владимира Федотова испытательный срок до конца сезона 2022-2023.

В соответствии со статьей 28, статьей 96, с частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС, пунктами 17, 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение и провокационные действия официального лица клуба, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе — дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» (Москва) Гильермо Абаскаля на 1 матч чемпионата России и оштрафовать его на 50 000 рублей", — сказано в заявлении на официальном сайте РФС.

Игра ЦСКА — «Спартак» (2:2) состоялась в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.