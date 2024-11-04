Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:14

КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Роши и Литвинова. Игроки приглашены на заседание

Константин Белов
Корреспондент
Драка в матче ЦСКА — «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания комитета по итогам матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2).

Комитет рассмотрит агрессивное поведение защитника армейцев Виллиана Роши и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. На 54-й минуте встречи на поле произошла драка, в результате которой оба игрока были удалены.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражение и ненормативную лексику. Также рассмотрим удаления защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова за агрессивное поведение. Эти игроки приглашены на заседание. Рассмотрим поведение Роши после удаления. В повестке также есть неспортивное поведение ЦСКА — два удаления, и «Спартака» — удаление одного игрока, 4 предупреждения у футболистов и у одного официального лица клуба. Помимо этого, рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров «Спартака» Ненада Сакича и Винченцо Сассо», — сказа Григорьянц «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Стычка в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Руслан Литвинов (№ 68) пытается успокоить Виллиана Рошу (слева). «Трое игроков «Спартака» начали меня атаковать. Я просто защищался и отбивался от них». Эмоции футболистов после дерби

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Факела», бросивших стаканы в сторону арбитров матча с «Химками»
КДК РФС рассмотрит поведение тренера «Динамо» Лички на пресс-конференции после матча с «Ростовом»
Семин: «У «Спартака» сбалансированный состав»
Тарханов: «Дзюба точно не потерялся в «Акроне»
Чемпион ACA Гончаров: «Порекомендовал бы Роше поработать над ударом»
Боков — о матче ЦСКА и «Спартака»: «Получилось антидисциплинарное дерби»
Сегодня
Вчера
Неделя