КДК РФС рассмотрит бросание болельщиками «Ахмата» на поле бутылки с водой

Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 25-го тура РПЛ.

«Что касается матча «Динамо» — «Факел», рассмотрим выход главных тренеров Йокановича и Пятибратова за пределы технической зоны. В матче «Ахмата» против ЦСКА болельщики грозненцев выбегали на футбольное поле в перерыве и после окончания матча. Плюс бросание пластиковой бутылки с водой болельщиками «Ахмата» на поле. «Оренбург» — «Пари НН»: задержка выхода команды из раздевалки на две минуты.

В матче «Сочи» и «Торпедо» был выход за пределы технической зоны аналитика «Торпедо» Лладо. В матче «Уфа» — «Динамо» (Махачкала) рассмотрим протест на неучастие в команде «Динамо» с 65-й по 71-ю минуту не менее одного молодого футболиста по регламенту», — сказал Григорьянц «СЭ».