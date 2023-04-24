КДК РФС рассмотрит действия Корниленко в адрес арбитров после матча с «Пари НН»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке на ближайшее заседание комитета по прошедшим матчам 24-го тура РПЛ.

«Рассмотрим одинаковые нарушения — выход за пределы технической зоны тренеров Йокановича, Карпина, Галактионова, Гончаренко и тренера ЦСКА Искакова. По матчу «Пари НН» — «Крылья Советов» рассмотрим сканирование болельщиками «Крыльев» оскорбительных выражений и удаление тренера Корниленко за выражение несогласия на поле в адрес судьи после окончания матча. Сергей Александрович вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».