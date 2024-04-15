Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:01

КДК РФС накажет Рахимова за поведение. Тренер приглашен на заседание

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

В перерыве встречи Рахимов вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться.

«Комитет рассмотрит неподобающее поведение команды «Рубин», 5 предупреждений и 1 удаление. Также рассмотрим удаление главного тренера «Рубина» Рахимова, который в перерыве матча оскорбил тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова. Рахимов и Булатов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 23 матчах

20 апреля казанский клуб проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».

Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
Артур Григорьянц
КДК
1
Обсудить
Читайте также
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев Советов» в перерыве матча РПЛ
В «Ростове» оценили судейство в матче с «Факелом»: «После победы претензий нет, но если бы был другой результат, они бы нашлись»
КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами
Голенков: «Газон в Воронеже? Хорошо, что полили во втором тайме»
Корнеев: «Для «Краснодара» никакой чемпионской гонки не будет»
«Быкам» — повторить триумф «Байера» на сто лет быстрее. «Спартаку» — научиться назначать не тех, кто учится тренировать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев Советов» в перерыве матча РПЛ

Песьяков: «Смогу еще 10 лет отыграть и дать фору. Не насытился футболом»