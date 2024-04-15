КДК РФС накажет Рахимова за поведение. Тренер приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит удаление главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

В перерыве встречи Рахимов вступил в конфликт с ассистентом тренера самарцев Сергеем Булатовым, предложив тому подраться.

«Комитет рассмотрит неподобающее поведение команды «Рубин», 5 предупреждений и 1 удаление. Также рассмотрим удаление главного тренера «Рубина» Рахимова, который в перерыве матча оскорбил тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова. Рахимов и Булатов приглашены на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 23 матчах

20 апреля казанский клуб проведет домашнюю встречу с «Локомотивом».