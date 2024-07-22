КДК РФС рассмотрит инцидент со сломанными Брызгаловым световыми лампами на «ВТБ Арене»

Сегодня, 12:03
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матча 1-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» (3:1).
«Что касается матча «Динамо» — «Факел», команда гостей задержалась с выходом на второй тайм на три минуты. Вдобавок, защитник гостей Брызгалов после удаления повредил стену с иллюминацией в спортивном отсеке при покидании поля», — сказал Григорьянц «СЭ».
31-летний защитник Брызгалов получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте. После удаления футболист ударил по световым панелям в подтрибунном помещении и сломал их.
В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».