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Сегодня, 11:50

КДК РФС рассмотрит инциденты матча «Спартака» и ЦСКА в молодежной лиге

Микеле Антонов
Корреспондент
Фанат выбежал на поле во время матча.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит инциденты матча Молодежной лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

«Молодежная лига: рассмотрим матч «Спартак» — ЦСКА и инциденты, которые произошли на этом матче. На заседание приглашены руководители, представители клубов, руководители безопасности клубов, инспектор матча, судья матча и удаленный футболист», — сказал Григорьянц «СЭ».

Футболисты ЦСКА спровоцировали потасовку с болельщиками «Спартака» во втором тайма столичного дерби.

После завершения игры футболист «Спартака» с болельщиками скандировал оскорбительную кричалку в адрес соперников.

Фанат &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;игроки ЦСКА в&nbsp;молодежном дерби. Фанат «Спартака» набросился на футболистов ЦСКА. Игрок красно-белых скандировал матерную кричалку
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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