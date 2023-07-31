КДК РФС рассмотрит красную карточку Гайича при получении обращения ЦСКА

Сегодня, 11:04
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит удаление защитника ЦСКА Милана Гайича в матче 2-го тура РПЛ при получении соответствующего заявления от армейцев.
«Если КДК получит заявление от футбольного клуба ЦСКА, то это заявление будет рассмотрено в установленном порядке. Пока никто из клубов не обращался по поводу отмен красных карточек», — сказал Григорьянц «СЭ».
Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».
В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.
После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.