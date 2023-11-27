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Судейство

Сегодня, 12:20

КДК РФС рассмотрит нарушение Ивича, поведение Кордобы и грубость игроков «Краснодара» по итогу матча с «Уралом»

Константин Белов
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня предстоящего заседания комитета по итогам матча 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (3:1).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Краснодара» Ивича и тренера «Урала» Гончаренко. Рассмотрим удаление нападающего «Краснодара» Кордобы, он приглашен на заседание. Также неподобающее поведение команды у команды гостей», — сказал Григорьянц «СЭ».

За грубый жест 30-летний колумбиец получил красную карточку после окончания встречи. Позже нападающий пытался попасть в раздевалку судей, чтобы узнать причину своего удаления.

Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
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