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Сегодня, 12:04

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Станислав Магкеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о намерении рассмотреть неподобающее поведение игроков «Локомотива» и «Факела».

«Будет рассмотрено неподобающее поведение «Локомотива», а именно два удаления, рассмотрим неподобающее поведение «Факела» — шесть предупреждений», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (1:0) два защитника железнодорожников Станислав Магкеев и Максим Ненахов получили красные карточки.

В другом матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) футболисты воронежской команды Евгений Морозов, Ираклий Квеквескири, Василий Черов, Хызыр Аппаев, Кирилл Суслов и Руслан Магаль получили по желтой карточке.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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