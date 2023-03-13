КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Локомотива»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о намерении рассмотреть неподобающее поведение игроков «Локомотива» и «Факела».

«Будет рассмотрено неподобающее поведение «Локомотива», а именно два удаления, рассмотрим неподобающее поведение «Факела» — шесть предупреждений», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» (1:0) два защитника железнодорожников Станислав Магкеев и Максим Ненахов получили красные карточки.

В другом матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» (3:2) футболисты воронежской команды Евгений Морозов, Ираклий Квеквескири, Василий Черов, Хызыр Аппаев, Кирилл Суслов и Руслан Магаль получили по желтой карточке.