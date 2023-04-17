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Сегодня, 12:25

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
Футболисты "Спартака" в матче с "Торпедо".
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot; в матче с &amp;quot;Торпедо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 23-го тура РПЛ.

«В матче «Сочи» — «Краснодар» болельщик выбежал на поле. Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче с «Торпедо», два удаления за матч. Также рассмотрим поздний выход из раздевалок перед началом матча. Рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиков «Оренбурга» в матче с «Локомотивом». По матчу «Факел» — «Ахмат» рассмотрим выход за техническую зону тренера Пятибратова, администратора команды Котова и тренера вратарей Чихрадзе, которые работают в воронежском клубе», — сказал Григорьянц «СЭ».

РФС
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Артур Григорьянц
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