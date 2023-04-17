КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака»

Представитель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по матчам 23-го тура РПЛ.

«В матче «Сочи» — «Краснодар» болельщик выбежал на поле. Рассмотрим неподобающее поведение игроков «Спартака» в матче с «Торпедо», два удаления за матч. Также рассмотрим поздний выход из раздевалок перед началом матча. Рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиков «Оренбурга» в матче с «Локомотивом». По матчу «Факел» — «Ахмат» рассмотрим выход за техническую зону тренера Пятибратова, администратора команды Котова и тренера вратарей Чихрадзе, которые работают в воронежском клубе», — сказал Григорьянц «СЭ».