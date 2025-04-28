КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» и ЦСКА после дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам 26-го тура РПЛ.

«Рассмотрим массовое скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики. Далее — систематический выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Николича и полузащитника армейцев Миралема Пьянича на 90-й минуте с выходом на поле. Также неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Вдобавок, болельщики «Спартака» с трибуны С на 90-й минуте матча бросили на поле пластиковую бутылку. По этому же матчу рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак»: предупреждение четырех футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста; неподобающее поведение команды ЦСКА: предупреждение пяти футболистов и двух официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.