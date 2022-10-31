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Сегодня, 12:12

КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение Гогниева в матче с «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо» (1:6).

«Мы рассмотрим неспортивное поведение главного тренера «Химок» после удаления. Эпизоды были указаны и в протоколе матча, и в рапорте делегата. Мы пригласили Гогниева на заседание. Кроме того, запросили дополнительный рапорт у судьи Бобровского и пояснения у делегата матча. Также игроки «Химок» не в полном составе прошли через микст-зону», — сказал Григорьянц «СЭ».

Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

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Спартак Гогниев
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