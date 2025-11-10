КДК РФС рассмотрит отсутствие Станковича на пресс-конференции после матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания после матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:2). «КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», — сказал Григорьянц «СЭ». Станкович вступил в перепалку с журналистом во время послематчевого флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера, что сербский специалист кричал судье в конце игры. Серб пропустил пресс-конференцию после матча из-за проблем с голосом. «Зачем вы провоцируете? Чего вы хотите?» Новый срыв Станковича — теперь наорал на журналиста после победы над «Ахматом»

13thbadass Или каждый раз демонстративно прерывать их на конце второго предложения фразой "Спасибо, удачи в дальнейшем", как это сделал на флеш-интервью представитель матч-тв 10.11.2025

optimist61 отпустите его побыстрей, видно же что просится к жене поплакаться 10.11.2025

rac135 Что в конце вы кричали судье? — спросил журналист в зоне для флэш?интервью. — Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите. — У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что?то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие. И в чем перепалка, умник? 10.11.2025

rac135 бездарными и подлыми щелкоперами) Так будет точнее) По моему мнению) 10.11.2025

rac135 Нужно максимально ограничить все интервью Станковича, а на все вопросы щелкоперов отвечать только «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ». Также надо аннулировать все аккредитации этой подлой стаи шакалов) 10.11.2025

Фирсыч Нельзя в бубен. Он наш братушка! 10.11.2025

инок На месте Спартака ограничил-бы максимально работу с бездрарными журналюгами с матч-тв.. 10.11.2025

Любитель Севера Хамло - настоящий тренер поросячьей команды, которую постоянно кто-то убивает. (Обожаю фантазера Рабинера).Надеюсь, ему кто-нибудь скоро бубен разобьет. Давно напрашивается. 10.11.2025

А где Субулька? я понимаю, что не смысла писать о том что бы оставили тренера и команду в покое ( за драку оплачено "газом" и она должна продолжаться полюбому). единственное пожелание Станковичу; в следующий раз просто сразу бить по морде, а там будь что будет( есть ли ты Деян на лавке или тебя нет, команде пофиг( мое мнение)) 10.11.2025