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Сегодня, 11:41

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Факела», бросивших стаканы в сторону арбитров матча с «Химками»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания комитета по итогам 14-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Локомотив» — «Рубин» у гостей систематический выход за пределы технической зоны у главного тренера Рашида Рахимова. Казанцы также поздно прибыли на стадион перед матчем. В игре «Зенит» — «Динамо» Махачкала у тренера гостей Хасанби Биджиева выход за пределы технической зоны. У главного тренера «Акрона» Заура Тедеева зафиксирован выход из технической зоны с выходом на поле.
После матча «Факел» — «Химки» в судейскую бригаду при заходе в туннель бросили два бумажных стаканчика, в арбитров не попали. Также во время этого матча тренер хозяев Дмитрий Пятибратов и гостей Франко Артига выходили за пределы технической зоны, а болельщики «Факела» кричали оскорбительные выражения», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение защитника ЦСКА Виллиана Роши и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ между красно-синими и красно-белыми (0:2). Оба футболиста были удалены после драки в начале второго тайма встречи.

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ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки

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