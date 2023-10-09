КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА в дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 11-го тура чемпионата России.

«В матче «Урала» и «Локомотива» рассмотрим задержку выхода игроков хозяев на две минуты перед началом второго тайма, также главный тренер команды Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны. По игре «Пари НН» и «Крылья Советов»: задержка выхода команды «Пари НН» перед началом матча на 3 минуты.

Что касается встречи «Спартака» и ЦСКА: болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника. И болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника», — сказал Григорьянц «СЭ»

После 11 туров чемпионата России-2023/24 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

«Спартак» занимает шестое место с 17 очками. У ЦСКА также 17 очков, красно-синие идут седьмыми, уступая красно-белым по дополнительным показателям.