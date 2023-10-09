Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» и ЦСКА в дерби

Константин Белов
Корреспондент
Квинси Промес (в центре) в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 11-го тура чемпионата России.

«В матче «Урала» и «Локомотива» рассмотрим задержку выхода игроков хозяев на две минуты перед началом второго тайма, также главный тренер команды Виктор Гончаренко выходил за пределы технической зоны. По игре «Пари НН» и «Крылья Советов»: задержка выхода команды «Пари НН» перед началом матча на 3 минуты.
Что касается встречи «Спартака» и ЦСКА: болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника. И болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения в адрес соперника», — сказал Григорьянц «СЭ»

После 11 туров чемпионата России-2023/24 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

«Спартак» занимает шестое место с 17 очками. У ЦСКА также 17 очков, красно-синие идут седьмыми, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
5
Обсудить
Читайте также
«Спартак» не проигрывает в последних девяти московских дерби с ЦСКА в РПЛ
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Орещук считает, что «Динамо» в матче с «Факелом» не хватило характера
День Гайича, величие Промеса, Медина спасает Абаскаля. Рабинер — о дерби «Спартак» — ЦСКА
Федун: «Пока команда не поплыла, Абаскаля менять нельзя»
Медина отреагировал на вопрос о сравнении атмосферы на стадионах «Спартака» и ЦСКА: «Пытаетесь сталкивать эти клубы»
Газзаев: «Мне некорректно говорить о будущем Абаскаля в «Спартаке». Но он растерян»
Газзаев считает, что Файзуллаева рано сравнивать с Дзагоевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медина заявил, что никогда не говорил о невозможности своего перехода в «Спартак»

Камоцци надеется, что Абаскаль уйдет из «Спартака» ради команды