КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Рубина» Рахимова во время матча со «Спартаком»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня комитета по итогам 3-го тура РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов может получить штраф за поведение в матче против «Спартака» (1:4).

«Рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны, а также неспортивное поведение с его стороны: тренер ударил ногой по бутылке с водой, которая вылетела на поле», — сказал Григорьянц «СЭ».

В матче со «Спартаком» «Рубин» потерпел первое поражение в чемпионате России-2023/24. Казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице с 2 очками в 3 играх.